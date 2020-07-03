Сеул, , 08:11 — REGNUM В мае 2020 года Южную Корею посетили 30 861 иностранец, что на 97,9% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Согласно опубликованным данным, туристический поток из США сократился на 90,9%, до 8735 человек, из Китая —на 99%, до 5124 человек, из Японии — на 99,9%, до 413 человек, из Тайваня — на 99,8%, до 189 человек, из Филиппин и Вьетнама — на 97%, до 1539 и 1381 человека соответственно.

Кроме того, в мае текущего года Южную Корею посетили 24 жителя Гонконга, 49 граждан Сингапура, 90 граждан Малайзии, 195 граждан Таиланда.

Специалисты отмечают, что сокращение туристического потока связано с приостановкой авиасообщения и введением ограничениями на въезд во многих странах мира.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их число сократилось на 98,4%, до 37 801 человека.

В период с января по май 2020 года Южную Корею посетили 2,1 млн иностранцев, что на 69,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.