Додома, , 08:12 — REGNUM Всемирный банк внес Танзанию в число стран со средним уровнем дохода в 2020 году. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление министра финансов и планирования Танзании Филиппа Мпанго на пресс-конференции.

Мпанго подчеркнул, что Танзания вошла в число стран со средним уровнем дохода, поскольку ее Валовый национальный доход (ВНД) превысил 1036 долларов США на душу населения.

Он добавил, что среди стран со средним уровнем дохода существует как группа наиболее развитых, так и наименее развитых стран, отметив, что в настоящее время Танзания относится ко второй наряду с Алжиром, Бенином, Непалом и Шри-Ланкой. Для того чтобы войти в эту группу ВНД, страны должны находиться в пределах 1036−4045 долларов США на душу населения, сообщил Мпанго.

«Также [ВНД] от 4045 долларов США до 12 535 долларов США характеризует наиболее развитые страны со средним уровнем дохода, и по версии Всемирного банка Танзания входит в число пяти наименее развитых стран со средним уровнем дохода», — заявил Мпанго.

Министр также поблагодарил президента страны Джона Магуфули за усилия по развитию экономики страны с целью достижения среднего уровня доходов.

«Это достижение принесет нам большую пользу, в том числе и увеличение доступности кредитов для реализации проектов развития, обеспечение свободы распоряжения средствами и освобождение от экономической зависимости», — добавил Мпанго.

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