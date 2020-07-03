Оренбург, , 08:00 — REGNUM В Оренбургской области с 22 по 29 июня подорожал автомобильный бензин. В среднем стоимость литра выросла на 0,4% и составила 45,14 рубля, сообщает Оренбургстат.

На конец июня цена на бензин марки АИ-92 за литр составила 42,46 рубля (рост 0,1%), марки АИ-95 — 46,55 рубля (рост 0,7%), марки АИ-98 — 51,01 (рост 0,2%). Стоимость дизтоплива осталась на прежнем уровне — 47,79 рубля.

Стоит отметить, на начало лета средний ценник на автомобильный бензин был на уровне 44,68 рубля.

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