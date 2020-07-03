Курган, , 07:43 — REGNUM В Курганской области за пять первых месяцев 2020 года объём строительных работ вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он составил 4,35 млрд рублей, что больше прошлогоднего показателя на 67,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального департамента экономического развития.

За январь-май 2020 года в Зауралье введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 48 тыс. кв. м (без учёта садовых домов), или 51,9% к уровню ввода жилья за аналогичный период 2019 года.

Из общего объёма введённого в эксплуатацию жилья 89,6% построено индивидуальными застройщиками. Это 461 дом общей площадью 51,4 тыс. кв. м (здесь учтены дома на участках для ведения садоводства). Большинство индивидуальных домов построено в Кургане — 147, и под столицей Зауралья, в Кетовском районе — 99.