Нью-Йорк, США, , 07:34 — REGNUM Компания Boeing завершает производство легендарного «горбатого» авиалайнера Boeing 747−8, последний самолёт этой серии будет выпущен через два года. Об этом 3 июля сообщает агентство Bloomberg.

«Последний 747−8 выкатят с завода рядом с Сиэтлом примерно через два года — решение, о котором не сообщалось, но его можно вытянуть из незначительных изменений в финансовой отчетности», — говорится в публикации.

Отмечается, что последняя версия лайнера, несмотря на востребованность, не смогла добиться коммерческого успеха — авиакомпании чаще использовали модели с двумя двигателями для длинных маршрутов. Пандемия, объявленная в связи с распространением коронавируса, ещё больше усложнила продажу этих самолётов.

Добавим, лайнеры Boeing 747 эксплуатируются с 1970 года. За это время компания выпустила более 1,5 тыс. машин этой серии в различных модификациях.

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