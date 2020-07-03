Кызыл, , 06:06 — REGNUM В Туве сотрудники службы статистики фиксируют рост цен на некоторые продукты питания с 22 по 29 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно (на 12%) за неделю подорожал картофель — с 32,50 рублей до 36,41 за 1 килограмм.

Цена на гречку выросло почти на 4% и достигла 82,37 рублей за килограмм. Яблоки в магазинах республики 29 июня можно было купить за 144,85 рублей, что на 2,85% дороже, чем неделей ранее.

В то же время огурцы, лук и капуста начали падать в цене. Если 22 июня 1 килограмм огурцов стоил 89,29 рублей, то спустя неделю уже 83,71. Лук репчатый и капуста к 29 июня можно было купить 33,80 (-3,85%) и 33,18 (-2,57%) рублей соответственно.

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