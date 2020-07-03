Ванино, Хабаровский край, , 06:08 — REGNUM В посёлках Ванино и Советской Гавани Хабаровского края модернизируют объекты социальной инфраструктуры — за два-три года в нескольких районных центрах появятся стадионы, технопарки, молодёжные центры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На строительство и модернизацию выделено 611,82 млн рублей. Средства будут освоены поэтапно — в этом и следующем году.

Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел (ВСГТПУ) является одним из наиболее перспективных центров экономического роста края. Здесь реализуют крупные инвестпроекты, планируется создание трёх тыс. рабочих мест.

Так, будет реконструирован спортивный стадион в Ванино, построят социально-культурный центр в посёлке Токи на 150 мест. А на базе школы № 4 в Ванино создадут детский технопарк.

В посёлках Ванино и Токи реконструируют систему водоснабжения общей протяженностью более 9 км.

На данный момент проводятся аукционы по приобретению высокотехнологичного оборудования для районных больниц Ванино и Советской Гавани. В учреждениях здравоохранения появятся передвижной флюорограф и маммограф.

Исполнение мероприятий по созданию комфортных условий жизни населения Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла происходит в тесном взаимодействии с населением и предприятиями, реализующими инвестиционные проекты на данной территории.

В 2021—2023 годах планируется привлечь средства на социальные объекты в Советской Гавани: модернизацию аэропорта Май-Гатка, строительство стационарного комплекса с отделением скорой медицинской помощи районной больницы, строительство городских станций биологической очистки сточных вод, оснащение детского технопарка на базе учреждения допобразования.

В Ванино обустроят парковую зону в районе ручья Пейке, построят молодёжный центр. Соответствующие предложения уже направлены правительством края в Минвостокразвития России.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная программа по развитию Дальнего Востока будет утверждена в ближайшие три месяца согласно указу президента России Владимира Путина.