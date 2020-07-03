Пекин, , 05:06 — REGNUM Государственная сетевая корпорация Китая отчиталась о завершении программы строительства энергосетей в бедных районах страны, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

В рамках программы электроэнергия стала доступна 17,77 млн жителей в 198 бедных уездах в пяти региона страны провинциального уровня, включая Сычуань, Ганьсу, Цинхай, Синьцзян и Тибет.

С 2018 по 2020 годы всего было завершено 7957 проектов энергоснабжения на общую сумму инвестиций на уровне 30,4 млрд юаней (около $4,31 млрд) в этих регионах. Теперь уровень электрификации данных регионов приблизился к среднему по стране на 2020 год.

Отмечается, что фермеры и пастухи бедных регионов получили приоритет для участия в строительстве данных проектов, благодаря чему было создано 34 тыс. новых рабочих мест и привлечено 223 млрд юаней инвестиций в секторах строительства и производства оборудования.

В 2018 году Китай запустил трехлетний план усовершенствования энергосетей в бедных районах страны, в то время как все поставленные задачи были выполнены на конец июня, сообщили в Национальной энергетической администрации.