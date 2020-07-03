Тюмень, , 04:49 — REGNUM Для жителей Югры, Ямала и Тюменской области во втором полугодии 2020 года на 3,5% повысились тарифы на электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Пресс-служба «Газпром энергосбыт Тюмень»

Изменения вступили в силу с 1 июля 2020 года. Одноставочный тариф в регионах «тюменской матрёшки» для сельских потребителей и домов с электроплитами с 1 июля составил 2,09 рублей за килоВатт/ час. Разделённый по двум зонам суток: день — 2,11 рублей кВт/ч; ночь — 1,04 рублей кВт/ч.

Для потребителей, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для приравненных к категории «население», цена электроэнергии по одноставочному тарифу установлена на уровне 2,97 рублей кВт/ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток: день — 3,02 рублей кВт/ч, ночь — 1,49 рублей кВт/ч. Все тарифы указываются с учётом НДС.

Отмечается, что тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к ним категориям граждан в регионах «тюменской матрёшки» остаются одними из самых низких в России. Для сравнения, в Курганской области тариф выше «тюменского» на 12%, Челябинской — на 13%, в Свердловской области — на 44%.