Москва, , 04:43 — REGNUM Российская семья из трёх человек, в котором двое взрослых работают, хотела бы иметь желаемый доход в среднем 85,7 тысячи рублей в месяц. Об этом говорят результаты исследования, проведённые холдингом «Ромир».

Отмечается, что семейный доход от 60 тыс. до 90 тыс. рублей и более 120 тыс. рублей в месяц устроил бы 22% респондентов. Еще 21% назвали желаемым доходом сумму в 90−120 тыс. рублей.

Достаточным для себя доход 45−60 тыс. рублей назвали 18% опрошенных граждан, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. рублей устроил бы 4%. Менее чем на 20 тыс. рублей в месяц оказались готовы прожить только 2% опрошенных.

Опрос проводился в июне, в нём приняли 1,5 тыс. граждан России старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов России.

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