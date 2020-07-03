Казань, , 03:52 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к производителю гофрированной бумаги, картона, бумажной и картонной тары — ООО «КБК Армада». Заявление пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан ООО «Торговый дом Папирус-Столица» из города Реутов (Московская область). Сумма претензий, послужившая основанием для обращения в суд, — 1 875 833,67 рубля.

В декабре 2019 года компания из Подмосковья выиграла иск у казанского производителя на сумму 1,8 млн рублей. В основе спора лежал договор, заключенный в сентябре 2018 года торговым домом и ООО «Реалпак+», по которому продукция была поставлена, но не оплачена. Позднее между торговым домом и компанией из Казани был заключен договор цессии, по условиям которого истец уступил ответчику «право требования к ООО «Реалпак+» в размере 2 715 833 рублей 67 копеек в виде стоимости поставленной продукции по договору поставки». По договору цессии к моменту обращения в суд не было выплачено 1,9 млн рублей. Именно задолженность за переуступку прав и послужила основанием для обращения в суд.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КБК Армада» учреждено в марте 2014 года. На предприятии работают около 50 человек. Собственник с января 2018 года — Надежда Медведева, директор — Артем Медведев. В феврале 2020 года Медведев также учредил с тем же основным видом деятельности ООО «Поволжская фабрика упаковки».