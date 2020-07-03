Хабаровск, , 03:36 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края удовлетворил иск ФГУП «Главное военно-строительное управление №6», учреждённого в Хабаровске Минобороны РФ в 2002 году. Ответчиком по делу проходила местная религиозная организация «Православный приход Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Владивостока» Владивостокской епархии. С последнего было взыскано более 349 млн рублей долга за строительство кафедрального собора на центральной площади Владивостока. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иск от «дочки» Министерства обороны РФ был заявлен в декабре 2019 года к Владивостокской епархии, но в феврале 2020 года истец посчитал данного ответчика ненадлежащим и произвёл замену. Сумма претензий по делу составила 349 676 796 рублей 82 копейки. Речь шла «о задолженности по оплате выполненных работ по договору №2013/04−011 от 25.04.2013 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Кафедральный собор на центральной площади г. Владивостока».

Замена ответчика была обоснована тем, что дополнительным соглашением от 9 декабря 2015 года функции заказчика перешли к новой организации.

С религиозной организации судом также была взыскана госпошлина в размере 200 тыс. рублей. На обжалование вердикта дан один месяц.