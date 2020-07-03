Москва, , 03:18 — REGNUM Арбитраж Москвы 8 сентября 2020 года планирует рассмотреть переход к процедуре реализации имущества в банкротном деле экс-помощника Платона Лебедева, одного из свидетелей по «делу Юкоса» Гитаса Анилиониса. Основанием для отложения заседания, на котором финансовый управляющий потребовал бы признать гражданина банкротом, стало ходатайство самого уроженца Литвы — Анилиониса, который планирует к этому времени предоставить некие дополнительные доказательства, передаёт ИА REGNUM.

Банкротное дело в отношении бывшего помощника руководителя МФО «Менатеп» Платона Лебедева было начато в августе 2018 года по инициативе физлица. Позднее в качестве кредиторов в спор присоединились «Автовазбанк» и банк «Траст». В октябре 2019 года в отношении Анилиониса была введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим назначили Руслана Джамгурчиева. В реестр кредиторов было включено требование банка «Траст» — 4,769 млрд рублей основного долга, 6,2 млн рублей долга по процентам, небольшая неустойка, а также 636 млн рублей долга по другим обязательствам и 512 млн рублей задолженности по процентам по ним же и две неустойки на более чем 39 млн рублей.

По результатам процедуры реструктуризации финансовый управляющий «заявил ходатайство о признании Анилиониса Гитаса Повило несостоятельным (банкротом) и введении в отношении должника процедуры реализации имущества», но сам должник возражал и просить дать время «для представления дополнительных доказательств». В результате основное слушание отложили на сентябрь.

Напомним, в декабре 2010 года во время оглашения приговора Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому судья ошибочно зачитал один лишний лист по делу. В частности, были оглашены показания Анилиониса, который проходил свидетелем обвинения в деле Юкоса.