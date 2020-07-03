Париж, , 00:36 — REGNUM Восстановление во Франции после ситуации вокруг пандемии будет проходить тяжело, но не за счет повышения налогов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 2 июля в интервью представителям региональным СМИ.

По его словам, власти намерены сконцентрировать свое внимание на экономике, социальной, культурной и природоохранной сферах. Президент рассказал, что первоочередными задачами властей станут проведение реформ в секторе здравоохранения и пенсионной системы.

Макрон подчеркнул, что намерение повысить налоговое бремя было бы «глубокой ошибкой», поскольку Франция уже находится в списке стран с самыми высокими налогами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французском Сенате принял законопроект об отмене чрезвычайного положения (ЧП) в сфере здравоохранения с 10 июля 2020 года.

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