Нью-Йорк, США, , 23:13 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» 2 июля, однако вдали от максимумов, достигнутых индексами после объявления правительства о сокращении уровня безработицы.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 92,39 пункта (0,36%), до 25 827,36 пункта. Диапазон индекса составил 25 778,12 — 26 204,41 пункта.

S&P 500 вырос на 15,04 пункта (0,48%), до 3130,90 пункта, диапазон — от 3124,38 до 3165,30 пункта. Nasdaq вырос на 53,00 пункта (0,52%), до 10 207,63 пункта, диапазон — от 10 194,06 до 10 310,36 пункта.

Читайте также: Dow Jones поднялся выше 26000 пунктов