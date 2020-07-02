Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Экономика Соединенных Штатов «возвращается» из периода пандемии коронавируса более сильной, чем ожидали даже оптимисты, заявил 2 июля президент США Дональд Трамп.

По его словам, к работе вернулись 80% предприятий малого бизнеса.

«Американская экономика возвращается куда более сильной, чем ожидалось… Показатели вдвое и втрое превышают то, что ожидали даже оптимисты», — сказал Трамп.

При этом он заявил, что в III квартале 2020 года ВВП США достигнет высочайшего уровня за всю историю человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что экономика страны уже восстанавливается после удара, нанесённого пандемией коронавируса.

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