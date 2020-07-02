Душанбе, , 21:54 — REGNUM В Таджикистане впервые начали производить гипохлорит натрия для использования его в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По информации министерства промышленности страны, раньше это антибактериальное средство импортировалось на территорию Таджикистан из-за рубежа.

Теперь же к производству одного из самых эффективных антибактериальных средств, которое в низких концентрациях и за короткий промежуток времени уничтожает максимальное количество вредных микроорганизмов, приступил научно-исследовательский институт «Саноат».

В ведомстве также отметили, что большая часть гипохлорита натрия применяется для обеззараживания питьевой воды.