Лондон, , 21:50 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $43 за баррель, свидетельствуют данные вечерних торгов в четверг, 2 июля.

По состоянию на 21:25 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,59% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла $43,12 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась выше $43 за баррель 23 июня 2020 года.

Теме временем фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 2,03% — до $40,63 за баррель.