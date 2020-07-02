Нью-Йорк, США, , 21:49 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит уверенно растут 2 июля после отчета правительства США о снижении уровня безработицы.

К настоящему моменту промышленный индекс Dow Jones поднялся выше 26 000 пунктов. «Высокотехнологичный» Nasdaq в ходе всей сессии держится выше 10 000 пунктов.

Dow Jones вырос на 301,04 пункта (1,17%), до 26 036,01 пункта, S&P 500 вырос на 36,54 пункта (1,17%), до 3152,40 пункта, Nasdaq вырос на 118,90 пункта (1,17%), до 10 273,53 пункта.

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