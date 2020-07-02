Лондон, , 21:31 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти 2 июля, нефть Brent во второй половине сессии поднялась выше $43 за баррель.

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,11 (2,64%), до $43,14 за баррель. Августовские фьючерсы WTI подорожали на 84 цента (2,11%), до $40,66 за баррель.

Нефтяной рынок чувствует себя неплохо на фоне постепенного восстановления экономик США и Китая после эпидемии коронавируса и «карантинных» ограничений.

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