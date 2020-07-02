Москва, , 21:15 — REGNUM Минфин России ожидает, что дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года не превысит 5% ВВП. Об этом 2 июля заявил журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев.

По его словам, ситуация в российской экономике развивается лучше, чем ожидалось, и дефицит в 5% ВВП — это «скорее верхняя граница оценочного диапазона».

Колычев уточнил, что такой показать будет возможен в случае полного исполнения утверждённых расходов на антикризисный пакет мер при среднегодовой цене на нефть на уровне $39 баррель.

Напомним, ранее сегодня в Минфине сообщили, что общая стоимость мер, направленных на борьбу с коронавирусом и смягчение экономических последствий эпидемии, оценивается в 4 трлн рублей.

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