Бишкек, , 21:07 — REGNUM Более 200 млн сомов (179 млн рублей) выделило правительство Киргизии на выплату надбавок милиционерам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса во время режима чрезвычайного положения. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, кому из правоохранителей и сколько именно денег будет выплачено, решать будет руководство министерства внутренних дел республики.

Говоря о скандальной ситуации, возникшей из-за того, что сотрудникам службы охраны МВД не выплачивают надбавки за работу во время режима ЧП, ссылаясь на то, что эта организация является хозрасчетной, глава правительства заявил, что он «не в курсе, но возьмет проблему на контроль».

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