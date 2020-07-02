Москва, , 20:28 — REGNUM Потери федерального бюджета в результате введения карантинных мер из-за пандемии коронавируса составили более триллиона рублей. Об этом 2 июня заявил журналистам замминистра финансов России Владимир Колычев.

Он уточнил, что речь идёт только о потерях бюджета в результате снижения экономической активности, без учёта предоставленных бизнесу отсрочек по налоговым платежам.

По его словам, отсрочки влияют на федеральный бюджет, но не на доходные, а на расходные его параметры — когда компенсируются выпадающие доходы из-за отсрочек субъектам и бюджетам внебюджетных фондов.

Замглавы Минфина также сообщил, что общая стоимость антикризисного пакета мер, направленных на борьбу с коронавирусом и смягчение экономических последствий эпидемии, оценивается ведомством в 4 трлн рублей.

Дополнительные расходы бюджета потребуются в первую очередь для укрепления системы здравоохранения, поддержки граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов, уточнил он.

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