Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Согласно правительственному отчету, уровень безработицы в США в июне снизился до 11,1% по сравнению с 13,3% в мае, 2 июля сообщает агентство Associated Press.

В июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 4,8 миллиона, по информации министерства труда США.

Это самое большое увеличение с начала учета в 1939 году. Число рабочих мест в мае текущего года выросло примерно на 2,7 миллиона.

Читайте также: Экспорт США упал до минимума с 2009 года