Москва, , 19:52 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 22 по 29 июня выросла на пять копеек и достигла 45,18 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал в среднем на три копейки — до 47,88 рубля.

По состоянию на 29 июня средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 42,70 рубля (+4 копейки за неделю), марки АИ-95 — 46,26 рубля (+6 копеек), марки АИ-98 — 52,27 рубля (+3 копейки).

Согласно данным Росстата, рост цен на бензин в течение недели наблюдался в 39 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Кызыле — на 1,6%.

В Москве цены на бензин в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.

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