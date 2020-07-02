Москва, , 19:41 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 23 по 29 июня в среднем не изменились после роста на 0,1% в предыдущие две недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала июня, согласно оценке ведомства, составила 0,2%, с начала текущего года — 2,6%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали мясо кур — на 0,6%, полукопчёная колбаса — на 0,4%, мясные консервы, пшеничная мука, рис, чёрный чай, соль, шоколадные конфеты и карамель — на 0,3%, сосиски, сардельки, сливочное масло и маргарин, гречневая крупа, ржаной хлеб и печенье — на 0,2%.

Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 0,5%, мороженая рыба и мясные консервы для детского питания — на 0,2%, баранина и овощные консервы для детского питания — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,4%, в том числе картофель стал дороже не 3,9%, яблоки — на 3,2%. В то же время помидоры и репчатый лук стали дешевле на 3,3%, огурцы — на 2,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, пелёнки для новорожденных, туалетное мыло и зубная паста подорожали на 0,2%, хозяйственное мыло, зубные щётки и сухие корма для домашних животных — на 0,1%. При этом детские подгузники подешевели на 0,2%, туалетная бумага — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценке Росстата, за неделю выросли в среднем на 0,1%.

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