Неаполь, Италия, , 19:25 — REGNUM Производство на заводе Whirlpool в Неаполе будет остановлено 31 октября 2020 года, сообщили представители руководства компании в четверг, 2 июля.

У компании и раньше были проблемы со сбытом продукции, эпидемия коронавируса и введенные ограничения, а также общее падение спроса сделали дальнейшую работу невозможной, отметили в Whirlpool.

Профсоюзы и правительство страны требуют от компании выполнять свои обещания и не прекращать производство, при этом в профсоюзах упрекают правительство в бездействии, а местные власти региона Кампанья обещают Whirlpool финансовую поддержку, если завод не будет закрыт.