Бразилиа, , 19:05 — REGNUM Уровень промышленного производства в Бразилии в мае вырос на 7%, 2 июля сообщает агентство Reuters.

Одними из главных факторов роста стали производство автомобилей и автозапчастей (рост на 244%), а также производство нефти и биотоплива (рост на 16,2%).

В то же время, с начала года уровень промышленного производства сократился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с пиком мая 2011 года сокращение составило 34%.

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