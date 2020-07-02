Кострома, , 18:55 — REGNUM Газпром выделил деньги на строительство нового газопровода к городу Солигалич в Костромской области. Об этом на заседании Костромской областной думы 2 июля сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

Жители Солигалича топят русские печи для обогрева своих домов и приготовления завтрака. WikiGeek

Подача газа в Солигалич должна быть осуществлена в начале 2023 года. Сумма, выделенная энергетической компанией на строительство объекта, пока не разглашается.

«На прошлой неделе у нас было совещание с большим Газпромом, было доложено о том, как уже началась газификация и строительство магистрали «Галич — Мантурово — Шарья». Речь шла и о втором газопроводе. Это газопровод со стороны Вологодской области на Солигалич. В конце 2022 — начале 2023 года газ должен быть подан в город. Вопрос по газификации Солигалича решен, и он уже не просто в программе, и тот и другой газопроводы уже обеспечены финансовыми ресурсами. Деньги выделены Газпромом», — сказал губернатор.

Напомним, около 15 лет основной надеждой на развитие Солигаличского района в регионе является строительство нового цементного завода. Новости о намерении построить его публикуются СМИ с 2005 года. Однако из-за ряда причин, в том числе проблем с газоснабжением, проект откладывался.

«По большому счёту этого удалось добиться, потому что есть квалифицированный потребитель газа — «Солигаличский известковый комбинат». Есть возможность расширять производство продуктов, товаров на основе извести и в том числе говорить о строительстве цементного завода», — сказал губернатор, комментируя достигнутое соглашение.

Тема газификации Костромской области широко обсуждалась на парламентских слушаниях в Москве. 3 марта Валентина Матвиенко пообещала «запереть представителей «Новатэка» и «Газпрома» в Совете Федерации на пару суток», если они не договорятся по ситуации с газом в Костромской области. Вскоре после этого были уточнены сроки строительства магистрального газопровода «Галич — Мантурово — Шарья», от которого зависит газификация 14 районов региона.

По состоянию на начало 2019 года уровень газификации Костромской области составлял 59,72% (72,89% — города и 30,14% — сельская местность). Это ниже, чем в среднем по России (68,6%). Отток жителей из районов Костромской области, не обеспеченным природным газом, на 38% выше, чем по региону.

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