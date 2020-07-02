Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Согласно правительственному отчету, торговый дефицит США в мае вырос на 9,7% до $54,6 млрд, 2 июля сообщает агентство Reuters.

Экспорт из США упал на 4,4% до $144,5 млрд, самого низкого уровня с ноября 2009 года. Экспорт товаров упал на 5,8% до $90,0 млрд, самого низкого уровня с августа 2009 года.

Импорт из США также сократился — на 0,9% до $199,1 млрд, самого низкого уровня с июля 2010 года. Импорт товаров снизился на 0,8% до $166,0 млрд, самого низкого уровня с сентября 2010 года.

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