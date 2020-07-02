Подгорица, , 17:58 — REGNUM Средняя зарплата без налогов в Черногории в мае 2020 года, по данным статистического ведомства Монстат, составила 518 евро, что на 0,6% меньше, чем в апреле.

Средняя брутто-зарплата в мае составила 773 евро.

«Если учесть, что потребительские цены в мае выросли на 0,1% по сравнению с апрелем, то из этого следует, что реальная чистая заработная плата за тот же период снизилась на 0,7%», — говорится в сообщении ведомства.

Средняя заработная плата без налогов и взносов в мае увеличилась по сравнению с апрелем в секторах строительства, информации и связи на 4,3 процента, водоснабжения, утилизации отходов — на четыре процента, финансовой и страховой деятельности — на четыре процента, электроснабжения — на 3,4 процента, прочие виды услуг — 2,4 процента, добыча полезных ископаемых — 0,7 процента, а также образование — 0,6 процента.

Снижение было зафиксировано в секторах недвижимости на 15,5 процента, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства на 12,3 процента, жилья и услуг питания на 5,7 процента.