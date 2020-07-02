Подгорица, , 17:40 — REGNUM Внешнеторговый оборот Черногории с января по конец марта 2020 г. составил 980 млн евро. Это показатель на 15,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Экспорт товаров составил 133,1 млн евро, импорт — 846,9 млн евро, об этом сообщает статистическое ведомства Монстат.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были: Сербия (31,8 млн. евро), Словения (18,2 млн. евро) и Венгрия (12,2 млн. евро).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были: Сербия (163,5 млн евро), Китай (82,6 млн евро) и Германия (77,4 млн евро).