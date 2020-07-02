Нью-Йорк, США, , 17:09 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США резко выросли на открытии торгов 2 июля и к настоящему моменту прибавили около 1,5%.

Индекс Dow Jones вырос на 432,67 пункта (1,68%), до 26 167,64 пункта, индекс S&P 500 вырос на 45,64 пункта (1,46%), до 3161,50 пункта, индекс Nasdaq вырос на 139,98 пункта (1,38%), до 10 294,61 пункта.

Оптимизм рынка связан с отчетом правительства о росте числа рабочих мест в США в мае и июне, прежде всего в сельскохозяйственном секторе.

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