Москва, , 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов. Об этом сегодня, 2 июня, сообщается на сайте Сбербанка.

Сообщается, что кредитная организация снизила ставки розничных базовых вкладов в рублях в среднем на 0,5 процентного пункта. Обновленные тарифы уже размещены на сайте банка.

Теперь, рублевый вклад без пополнения в отделении Сбербанка можно открыть под 1,7−3,5% годовых, в онлайн-банке — под 1,85−3,65%. При этом максимальная ставка начисляется при размещении не менее 400 000 руб. на 6−12 месяцев, пенсионерам — от 1000 руб.

С учетом капитализации процентов доходность онлайн-вложений не превысит 3,68% годовых.

При этом со 2 июля по 2 августа Сбербанк запустил сезонный промовклад «Лето онлайн». Срок вклада — от трех до шести месяцев, ставки — 3,8 или 4% годовых соответственно.

Стоит отметить, что Сбербанк совсем недавно — 8 мая — уже снижал ставки по рублевым вкладам.