Нижний Новгород, 2 июля 2020, 16:45 — REGNUM 280 млн рублей выделено на антикризисные льготные займы из федерального и областного бюджетов, сообщают в минпроме региона.
Предприниматели могут получить кредиты под 1−6% годовых с возможностью отсрочки уплаты основного долга. По программе «Антикризис» нижегородские предприниматели уже получили займы на общую сумму 106 млн рублей.Региональная программа льготных займов «Антикризис» разработана для помощи бизнесу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Займы выдает «Агентство по развитию системы гарантий и микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области».