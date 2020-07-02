История вопроса

Антикризисными мерами властей принято называть комплекс действий властей, направленных на минимизацию ущерба от экономического или финансового кризиса. В России с конца 2014 года к ним добавляют и контрмеры в ответ на санкции стран Запада. Последнее связано с политикой импортозамещения. При этом чаще всего эти меры сводятся к докапитализации наиболее пострадавших банков, которые, как предполагается, должны финансировать реальные отрасли экономики. Однако эти меры часто становятся объектами критики, поскольку считается, что большинство банков помощь от государства направляют не на кредитование предприятий, а на закупку иностранной валюты.