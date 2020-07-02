Киев, , 16:30 — REGNUM 53% украинцев считают, что экономический кризис в стране происходит и может обостриться осенью из-за некомпетентности власти.

Соответствующие данные обнародовала 2 июля социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 32% жителей страны считают главной причиной кризиса коронавирус и вызванные им карантинные ограничения. Еще 6% считают, что причиной кризиса может стать война в Донбассе.

Опрос показал, что в ближайшие полгода около 40% респондентов ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% — отсутствие изменений, и лишь 17% — улучшение.

Кроме того, 50% опрошенных заявили об ухудшении экономического положения своей семьи, почти 40% констатировали отсутствие значимых изменений, 9% — увидели улучшения.

Социологи отмечают, что в опросе, состоявшемся 24−28 июня, принимали участие украинцы в возрасте от 18 лет, всего участвовали 2 тыс. человек во всех областях страны.