Бишкек, , 16:26 — REGNUM Власти Киргизии планируют получить от международных доноров дополнительные $116 млн (8,17 млрд рублей) на поддержку бюджета республики, дефицит которого значительно вырос из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 2 июля, на брифинге заявила министр финансов Бактыгуль Жээнбаева.

По ее словам, в эту сумму должны будут войти $16 млн (1,13 млрд рублей) грантовых средств от Евросоюза и $100 млн (7,04 млрд рублей) от Евразийского фонда стабилизации, которые будут предоставлены в виде кредита под 1% годовых на 20 лет, из которых 10 лет — льготный период.

Также высокопоставленная чиновница сообщила, что общая сумма денег, выделенных международными донорами на поддержку бюджета Киргизии, в настоящее время превышает $408 млн (28,74 млрд), из которых $366 млн (25,78 млрд рублей) — это кредиты, а остальные средства — грантовые.

При этом замминистра отметила, что из этих денег поступил пока только $291 млн (около 20,5 млрд рублей) от Международного валютного фонда и Азиатского банка развития.

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