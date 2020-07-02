Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM В Ростовской области, по данным на 2 июля, индекс закрытости экономики составляет 1,7%. Об этом в ходе совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Мы сегодня возобновили деятельность практически всех предприятий и организаций. Индекс закрытости экономики составляет 1,7%, среднероссийский индекс — 4%. Ограничения касаются общепита, саун, бассейнов и других сфер услуг», — пояснил глава региона.

ИА REGNUM отмечает, что Ростовская область готовится к третьему этапу снятия ограничительных мер. Ранее на Дону открыли парки, летние кафе, разрешили проводить тренировки и соревнования, а пожилым гражданам — совершать прогулки и заниматься физической культурой на открытом воздухе. Также в регионе отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области до октября продлили мораторий на проверки бизнеса

Читайте развитие сюжета: В Швеции заявили о заражении коронавирусом 70,6 тыс. человек