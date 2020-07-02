Москва, , 15:55 — REGNUM Эталонные сорта нефти уверенно дорожают 2 июля. Сегодня с самого утра цены повышаются, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Цена нефти марки Brent растёт на 1,1%, превышая $42 за баррель, а цена WTI повышается на 1% и уже добралась до важного для американских нефтяников уровня в $40 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю неожиданно для аналитиков резко упали на 7,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали, что запасы упадут немногим более чем на 700 тыс. баррелей.

Вопреки распространяемым в западной прессе слухам о том, что Саудовская Аравия якобы может развязать новую ценовую войну на нефтяном рынке, российский министр энергетики Александр Новак заявил, что параметры сделки ОПЕК+ в ближайшее время меняться не будут.

Цена нефти Brent находится вблизи уровня сопротивления в $42,50 за баррель, на позитивных новостях она может этот уровень превысить и подняться даже до $43−43,50 за баррель.

Но пока неясно, что это могут быть за новости. Не сегодня цены на нефть Brent ожидаются $41,50−43 за баррель», — полагает эксперт.

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