Рим, , 15:54 — REGNUM В ближайшее время правительство Италии объявит о готовности выделить 3 млрд евро для «перезапуска» авиакомпании Alitalia, передает Adnkronos в четверг, 2 июля, со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что одновременно с оглашением решения о финансировании будут произведены и назначения руководителей нового юридического лица авиакомпании.

Как сообщалось ранее, правительство Италии намеревалось привлечь частных инвесторов к спасению находившейся в предбанкротном состоянии и терявшей по 1 млн евро в день авиакомпании, однако большинство потенциальных инвесторов это предложение отклонили. Большинство акций компании, у которой появится новое юридическое лицо, будет принадлежать правительству и железнодорожной госкомпании.

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