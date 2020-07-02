Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В Ростовской области из-за последствий пандемии продлили мораторий на проверки бизнеса до октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 июля.

Вместе с тем действует ряд исключений, на которые мораторий не распространяется. В частности, это инспекции, основанием для которых послужило, например, причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера.

ИА REGNUM напоминает, что впервые в Ростовской области надзорные проверки бизнеса отменили в апреле. При этом предпринимателям также предоставлена отсрочка по арендным платежам. В конце июня на Дону был принял очередной пакет мер, направленный на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса.

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