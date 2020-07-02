Москва, , 15:44 — REGNUM Днем 2 июля российский рубль активно укрепляется в парах с иностранными валютами. Геополитический фактор в виде одобрения население поправок в Конституцию для рубля особенной роли не играет, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«И так было понятно, что неожиданностей здесь не встретится. Сегодня «россиянина» неплохо поддерживает отскок в нефти и хорошее настроение на глобальных рынках капитала ‑ и США, и Европа публикуют неплохую статистику.

Доллар США отступил к 70,35 руб. и краткосрочно может отойти к 70,10−70,20 руб. Это нормально, инвесторы ищут точку опоры.

Стратегически, очень сильно укрепиться рубль все равно не сможет: надо работать с бюджетным дефицитом, второе полугодие очень важно в этом отношении.

Проще всего закрыть дефицит в бюджете РФ, не насчитывая на взлет сырьевых котировок, можно путем контролируемой девальвации рубля. Скорее всего, этот механизм потребуется.

Евро снизился к 79,38 руб. и может скорректироваться вплоть до 79,00 руб.», — считает эксперт.

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