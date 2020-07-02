Махачкала, , 15:35 — REGNUM Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Дагестане, отнесенным к пострадавшим от пандемии отраслям, планируется субсидировать расходы на услуги ЖКХ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях распространения коронавируса.

Врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Камил Магомедов в ходе заседания доложил, что ведомством прорабатывается вопрос субсидирования для субъектов МСП расходов на жилищно-коммунальные услуги по опыту Карелии.

«Примерный объем средств определен. Такая мера поддержки затрагивает несколько крупных кластеров участников рынка. У нас 14,5 тыс. предприятий, отнесенных к пострадавшим отраслям в части тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроэнергии», — рассказал Магомедов.

Он предложил рассмотреть такой механизм поддержки, когда субъекты МСП оплачивают свои счета, а затем обращаются с соответствующими платежками за получением субсидии и возмещают эти средства. Так, по его словам, частично можно решить и проблему платежной дисциплины, и поддержать компании, оказывающие жилищно-коммунальные услуги.

Комментируя предложение, председатель правительства Дагестана Артём Здунов поручил проработать безопасность такой системы поддержки.