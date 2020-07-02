Ярославль, , 15:23 — REGNUM Со 2 августа начнутся регулярные авиарейсы Москва (Шереметьево) — Ярославль. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Перелеты будет осуществлять «Аэрофлот». Первый рейс из Москвы состоится 2 августа.

Самолет Yarregion.ru

Ранее начать перелеты планировалось 2 июня, но из-за ограничительных мер сроки начала полетов перенесли.

Рейсы будут выполняться самолетом SSJ-100 пять раз в неделю. Вылет из Москвы — в 21.05, из Ярославля — в 6.40, время полета — 50 минут.

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