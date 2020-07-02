Москва, , 15:13 — REGNUM Расширение программы льготной ипотеки, а именно — увеличение доступной максимальной суммы, призвано поддержать и строительную отрасль государства, существенно пострадавшую от пандемии коронавируса, и смежные производства, и обеспечить занятость, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«И, конечно, увеличить спрос со стороны конечного потребителя, сделав ипотеку более доступной. Заявленные ранее максимальные суммы в 8 млн рублей для обеих столиц и прилегающих областей и в 3 млн рублей для остальных регионов существенно сужали круг потенциальных потребителей.

Все прекрасно понимают, что однокомнатную квартиру по данным ценам еще найти можно, да и то, если речь не идет о таких популярных последнее время у покупателей недвижимости городах, как Краснодар или Ростов-на-Дону. Однако семьи, нуждающиеся в более просторном жилье, фактически, под программу льготной ипотеки не подпадали.

Чтобы позволить людям купить по льготным ставкам двух‑ и трехкомнатные квартиры и было принято решение увеличить максимальный размер кредита. Это абсолютно правильная и своевременная мера.

Другое дело, что требования по первоначальному взносу в 20% от суммы кредита остаются достаточно высокими для большинства российских семей. Да и сроки ограничены — не успевшим набрать нужную сумму на первоначальный взнос и подтвердить свою платежеспособность до 1 ноября кредит по льготной ставке взять не удастся.

К тому же сами банки сейчас существенно ужесточили кредитный скоринг, и желающим получить льготный кредит предстоит доказать свою платежеспособность. Именно этим объясняется такая большая разница между количеством поданных заявок и количеством фактически выданных на сегодняшний день ипотечных займов.

Тем не менее, многие граждане сумеют воспользоваться льготной программой и улучшить свои жилищные условия.

Что касается влияния льготной ипотеки на стоимость жилой недвижимости, то, несмотря на то, что увеличение спроса обычно ведет к росту цен, то в данном случае вряд ли столь небольшая по объемам программа сможет оказать радикальное влияние на динамику стоимости жилья в целом.

В кризисы цены на недвижимость традиционно снижаются и, вероятнее всего, в этот раз мы будем наблюдать такую же картину», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает, что в России имеются возможности для снижения ставок по ипотеке.

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