Брюссель, , 15:13 — REGNUM Многолетний бюджет Европейского союза на 2021−2027 годы, запланированный на уровне €1,85 трлн, может быть сокращён. Такую вероятность не исключили источники в Еврокомиссии (ЕК), на которые ссылается агентство Reuters.

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Отмечается, что из-за серьёзных проблем, с которыми столкнулся Евросоюз процессе согласования, также под сокращение может пасть и заявленный фонд восстановления экономики ЕС после пандемии объёмом €750 млрд.

В Еврокомиссии эту информацию пока не подтвердили. При этом, по информации дипломатических источников ТАСС, наиболее острые споры в ЕС возникли по проблеме финансирования бюджета, которое потребует от стран сообщества увеличить свои платежи в евроказну и предложение ЕК о введении с этой целью новых общеевропейских налогов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что Еврокомиссия намерена выделить €750 млрд экстренной помощи экономике в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Пакет помощи будет выделен в дополнение к долгосрочному бюджету ЕС на 2021−27 годы, который должен быть установлен в размере €1,1 трлн ($1,21 трлн). План Еврокомиссии должен быть одобрен всеми 27 государствами-членами и Европейским парламентом.