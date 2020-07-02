Хараре, , 15:28 — REGNUM Правительство Зимбабве приступило к частичному восстановлению работы туристической индустрии страны. Об этом передает ВВС Africa.

По словам репортеров, за три месяца реализации карантинных мер наибольшие потери понес туризм.

В стране было разрешено возобновить работу национальных парков и сафари-парков. Сотрудникам ресторанов будет разрешено обслуживать клиентов с учетом заполненности помещений наполовину. В настоящее время границы страны остаются закрытыми, а туроператоры сосредоточены на развитии внутреннего туризма.

Экономика Зимбабве в значительной степени зависит от международного туризма, доходы от которого достигают около $1 млрд. Ежегодно страну посещают более чем два миллиона туристов. Работа сектора была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день в Зимбабве выявили 574 случая заражения коронавирусом.