Москва, , 15:01 — REGNUM Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» ООО «Пьезус» вложит 120 млн рублей в создание производства измерительного оборудования, сообщил 2 июля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Запуск производства ожидается в сентябре.

«В ближайшие пять лет на развитие проекта будет направлено 120 млн рублей, компания создаст около 60 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 5,2 млн рублей», — сказал Ефимов.

Вице-мэр отметил, что производитель уже сейчас обеспечивает своей продукцией крупнейшие компании строительного рынка Москвы. Новый проект позволит развить высокотехнологичную подотрасль.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, на новом заводе будут производиться аналоговые и цифровые датчики давления и погружные гидростатические датчики уровня.