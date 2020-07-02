Кисловодск, Ставропольский край, , 15:01 — REGNUM Железнодорожное сообщение впервые связало Кисловодск и Крым. Первый поезд из города-курорта Ставрополья отправился в Симферополь в 12:40 1 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Кисловодска.

Отмечается, что все члены поездной бригады прошли тестирования на коронавирус, у них имеются необходимые средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Перед отправкой состав прошел полную дезинфекцию, также в пути каждые два часа выгоны обрабатывались дезинфицирующими средствами.

Поезд оператора железнодорожных перевозок «Гранд сервис экспресс» будет курсировать раз в три дня с 1 июля по 1 ноября. Время в пути составит 21 час 40 минут. Отметим, что сообщение между курортами планировалось запустить еще в апреле, однако ситуация с распространением коронавируса отсрочила это событие.