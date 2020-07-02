Москва, , 14:58 — REGNUM Рейтинг самых дешевых и самых дорогих моделей автомобилей китайских марок, представленных на российском авторынке, составили эксперты портала «Китайские автомобили».

Так, список самых недорогих машин китайских брендов возглавил седан Lifan Solano. Модель 2017 года можно приобрести в России по цене от 579 900 рублей. Вторую строчку занимает еще один представитель Lifan — хэтчбек X50, чью модель 2018 года выпуска можно купить за 609 900 рублей.

На третьем месте кроссовер Lifan X60 2017 года выпуска по цене от 639 900 рублей. Также в пятерку самых бюджетных авто китайских марок на российском авторынке также вошли: JAC S3 и Lifan Murman. JAC S3 2019 года обойдется по цене от 789 000 рублей, а Murman 2017 года можно купить за 829 900 рублей.

Топ-5 самых дорогих автомобилей китайских марок состоит из: Haval F7 и Haval F7x стоимостью до 1 879 000 рублей, Foton Sauvana (максимальная комплектация стоит 2 074 900 рублей), GAC GS8 (2 598 000 рублей), Haval H9 (2 875 000 рублей). Замыкает список недавно представленный минивэн GAC GN8, стоимость которого в максимальной комплектации составляет 3 499 000 рублей.

Напомним, самым главным конкурентом премиального GAC GS8 на российском авторынке стал Toyota Alphard, который продается по цене от 4,9 млн рублей.

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